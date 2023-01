Noia avanza en accesibilidad en distintos puntos de la villa

El Concello de Noia está llevando a cabo una serie de actuaciones con las que busca mejorar la accesibilidad y la seguridad viaria en diferentes puntos del municipio, como es el tramo que une la Alameda y el instituto Campo de San Alberto. Esta actuación se une al conjunto de mejoras que se están ejecutando en la avenida Coruña.

“Fíxose a pavimentación do vial e o levantado dos rexistros nesa lonxitude, e nos próximos días vaise proceder ao pintado e á reorganización do estacionamento e dos carrís de circulación”, explicó el alcalde, Santiago Freire, quien comentó que “tamén se fixeron actuacións de mellora da accesibilidade e da seguridade viaria porque era unha zona de escasa visibilidade, onde non había marxe de resposta porque a beiravía era moi estreita, o que supoñía un risco para os viandantes”.

En este sentido, el mandatario local también indicó que acometieron mejoras en la calle Perito Basilio y en el barrio de Labarta “onde se complementarán con algunhas máis ao longo das próximas semanas en distintas rúas”. Además, se va actuar en la confluencia con la Alameda de Noia, frente al restaurante Valadares y, actualmente, se trabaja en la rúa Egás Moniz “con pasos de peóns sobrelevados, mellora do firme e reparación das lousas para evitar caídas. A renovación vaise facer en pedra por ser o entorno próximo á Alameda, para que dea un aspecto máis duradeiro”, concretó.

Santiago Freire resaltó que “nos últimos anos levamos feito moitas actuacións de renovación do pavimento e das beirarrúas pero, evidentemente, hai que seguir ata ir completando”. Por ello, anunció el inicio de los trámites para la licitación de la obra de renovación de la calle Anxo Senra, que supondrá una inversión de 230.000 euros.

“Vaise proceder á renovación de beirarrúas, canalizacións, reorganización do estacionamento e humanización da contorna. O proceso empeza agora e, teoricamente, ao longo do mes de febreiro debería estar adxudicada”, dijo.

Por otro lado, desde la administración municipal también informaron de que se pusieron en marcha determinadas actuaciones “para pintado de prazas de carga e descarga, prazas de minusválidos e de pintado e sinalización en distintos puntos do núcleo urbano de Noia”.

El alcalde noiés concluyó poniendo de manifiesto la inversión realizada en la mejora de vías: “Se as rúas non están en bo estado non podes facer outro tipo de investimentos. Temos que ter cubertos estes servizos e nós entendemos que nun núcleo como Noia, que soporta unha importante afluencia de visitantes tanto no ámbito comercial como no turístico, ten que ofrecer un aspecto renovado nese senso. Estaba moi deixado e, ao longo destes máis de seis anos que levamos gobernando, foi unha aposta e son innumerables as actuacións levadas a cabo”.