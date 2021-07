Noia capital do jazz o día 17 no marco do Xacobeo

Noia. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde noiés, Santiago Freire Abeijón, presentou este xoves o festival Atlantic Bridge Jazz - Portus Apostoli que se celebrará o vindeiro 14 de xullo en Vitoria e o 17 en Noia.

A iniciativa consiste na edición discográfica do álbum Portus Apostoli ademais da súa promoción nestes dous concertos. Este proxecto contou cun apoio do Goberno galego de máis de 18.000 €.

Gonzalo Trenor destacou que o Portus Apostoli “é un albúm de música de jazz que toma o seu nome da primeira suma de composicións orixinais e propias dos músicos do Atlántic Bridge Jazz Proyect que tocaron xuntos na vila noiesa por primeira vez en agosto de 2018”. Un encontro propiciado e impulsado por músicos galegos.

O obxectivo do proxecto é contribuír á festividade do Xacobeo e á promoción de Galicia, Noia e das rutas marítimas a Compostela, facendo presente este festival. Trenor destacou que O teu Xacobeo suma máis de 400 propostas socioculturais nas que a Xunta está a investir preto de 8 millóns de euros co obxectivo de facer desta celebración do Xacobeo “a celebración máis viva, segura, integradora, ampla e diversa posible”. m. c.