Noia convoca subvencións para o transporte de estudantes universitarios ou ciclos de formación

Noia. O Concello de Noia publicou recentemente no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as bases reguladoras das axudas para o transporte de estudantes durante o curso académico 2020-2021. As achegas están dirixidas a alumnos e alumnas que cursen estudos universitarios ou de ciclos de formación en Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Muros, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Bertamiráns, Padrón, Ribeira, Boiro, Rianxo, Negreira ou Vilagarcía de Arousa.

Para poder optar a estas axudas é requisito fundamental que a persoa solicitante estea empadroada en Noia cun mínimo de 6 meses de antigüidade, que os ingresos brutos per cápita da unidade familiar non superen en máis de 1,5 veces o salario mínimo interprofesional e que curse estudos universitarios ou de ciclos de formación e manteña a matrícula durante todo o curso.

As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Noia ata o 4 de novembro. A concesión destas achegas será compatible con calquera outro tipo de subvencións, sempre e cando non supere o importe total do gasto. m. t.