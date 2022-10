Noia enche o outono de cultura e diversión con múltiples espectáculos

NOIA. Nas vindeiras semanas o Coliseo Noela de Noia acollerá diversos espectáculos e os interesados xa poden obter as entradas mediante ataquilla.com. O primero, Morte accidental dun anarquista, está fixado para o 28 de outubro. Versa sobre un anarquista que morre tras caer pola fiestra dunha comisaría na que está sendo interrogado pola policía. Un día máis tarde porán en escena Golulá, “unha obra de técnica mixta na que se mestura o teatro de actor con body puppets, muppets e o teatro luz negra”, indicaron dende o departamento de Cultura. O programa tamén inclúe El dios del pop o 19 de novembro e A nena que vivía nunha caixa de mixtos, un novo espectáculo de Caramuxo teatro inspirado no conto A vendedora de mistos de Andersen, o sábado 3 de decembro. Máis información na páxina de Facebook Cultura-Concello de Noia. m. c.