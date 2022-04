Noia explora novas formas de aproveitar as macroalgas nuns cursos

Noia. A confraría San Bartolomé de Noia convoca tres cursos de Aproveitamento de macroalgas no marco do proxecto Formanoia 2022. Segundo indicaron dende a entidade, as iniciativas impartiranse en horario de tarde na aula de formación do pósito (rúa Uruguay, 1 - Noia).

Con esta actividade formativa búscase achegar aos profesionais do mar información sobre as macroalgas mariñas, así como o seu ciclo biolóxico e os factores que inflúen na súa distribución costeira; identificar as principais especies de interese comercial da costa de Galicia, as súas aplicacións e os seus usos; coñecer os requisitos necesarios para a súa extracción e as empresas que comercializan algas en Galicia, e valorar a importancia dunha explotación responsable para a conservación do recurso.

En total ofértanse 60 prazas. Os cursos, celebraranse do 21 ao 23 e do 27 ao 28 de xuño; do 12 ao 15 e o 18 de xullo, e do 3 ao 5 e o 8 e 9 de agosto. Informan que unha das sesións de cada formación será de mañá e tarde, xa que na primeira metade do día realizarán a parte práctica cunha saída ao intermareal rochoso para identificar as diferentes especies.

Poderán participar mariscadores e pescadores profesionais ou ben os seus cónxuxes ou parellas de feito recoñecidas conforme á normativa. Deberán formalizar a matrícula nas oficinas das confrarías e lonxas de Testal (Noia) e O Freixo (Outes).

Para este luns, día 11, a confraría fixou un curso sobre ferramentas dixitais. m. c.