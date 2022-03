Noia Limpa liberou de lixo o areal sonense de Río Sieira

O Son. O colectivo Noia Limpa e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), coa colaboración do Complexo Medioambiental Serra do Barbanza a través do programa O lixo desde o teu concello, organizaron este sábado unha nova limpeza no areal de Río Sieira, no concello de Porto do Son.

A xornada non puido ser máis produtiva, xa que en apenas 40 minutos retiraron da praia 44 pezas de restos de bateas, 18 tapóns, 16 anacos de corda, 14 cachos porexpán, 10 anacos grandes de plástico, 9 botellas de plástico, 9 latas, 4 mascarillas, 2 restos de boias, 1 vial de medicina inxectable, 1 cabicha, 1 gorro, 1 zapato e 1 botella vidro, entre outros residuos.

Antes da saída os voluntarios asistiron a unha charla sobre a píllara das dunas, que correu a cargo dun axente medioambiental. “A píllara das dunas é un paxaro que nesta tempada se reproduce e hai que ter especial coidado si se acode ás praias nas que aniña, xa que se considera que en Galicia está en perigo de extinción debido á alteración do seu hábitat”, explicou aos presentes.

Tamén houbo unha charla sobre limpezas ecolóxicas e onde depositar o lixo posteriormente por parte dunha representante de Adega. m. c.