Novas sesións sobre o papel da muller e o clima na Pobra

A Pobra. Durante o mes de novembro continúan na Pobra do Caramiñal as sesións do proxecto Mulleres fronte á emerxencia climática. Trátase dunha iniciativa impulsada por Feitoría Verde que analiza a relación entre o xénero e o cambio climático, en busca de alternativas para construír sociedades máis xustas e igualitarias. As vindeiras citas terán lugar os días 12 e 26, das 17.00 horas en diante, na aula de estudo situada na planta superior da biblioteca municipal. Non se require inscrición previa.

Os obxectivos son facilitar a transición ecolóxica cara á sociedade e comunidades baixas en carbono, valorar o potencial das mulleres como axentes de cambio na descarbonización da súa contorna, dinamizar os contornos rurais centrando o traballo nas súas mulleres e potenciar a concienciación social dos grupos participantes sobre a cuestión de xénero.

Conta co financiamento de diversas entidades, entre elas a administración local, a través da concellaría da Igualdade, e da Deputación ao abeiro das subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero. m. c.