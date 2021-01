Novo ciclo con nove accións formativas na aula Cemit ribeirense

Ribeira. A aula Cemit de Ribeira, situada no barrio de Cubeliños, organizou sete cursos de novas tecnoloxías e dous seminarios para os vindeiros meses. O prazo de inscrición abrirá este mércores 27 ás 09.00 horas, ata cubrir prazas. As persoas interesadas poden anotarse na propia aula, chamando ó número de teléfono 981 876 043 ou tamén por vía telemática.

As clases terán lugar respectando a normativa de seguridade anticovid, é dicir, distanciamento, 50 % de capacidade (o que implica que só haberá seis prazas), uso de mascarilla durante toda a sesión, ventilación continua da aula, hixiene de mans e desinfección dos postos de traballo.

En canto ás características das actividades, ofrécense cursos de manexo básico do móbil (do 1 ó 4 de febreiro, de 11.30 a 13.00); Libreoffice (do 8 de febreiro ó 31 de marzo, de 09.30 a 11.00); iniciación á informática (do 9 de febreiro ó 25 de marzo, de 09.30 a 11.00); Whatsapp (do 8 ó 11 de febreiro, de 11.30 a 13.00); certificado dixital (do 22 ó 25 de febreiro, de 11.30 a 13.00); retoque de imaxe-Gimp (do 8 de febreiro ó 10 de marzo, os luns e os mércores, de 16.30 a 18.00); e ofimática na nube-Google Drive (do 9 de febreiro ó 11 de marzo, os martes e os xoves, de 16.30 a 18.00). En canto ós seminarios, impartirase un sobre seguridade en Internet (do 15 ó 17 de marzo, de 16.30 a 18:00) e outro de control parental (do 22 ó 24 de marzo, de 16.30 a 18.00).

Asimesmo, estase impartindo un módulo sobre informática só para os alumnos da Escola de Hostalería. s. s.