Novo encontro da Aula Galega de Saxofón no conservatorio ribeirense

RIBEIRA. Ademais de todas as opcións turísticas e de ocio que ofrece o concello de Ribeira, o conservatorio sumouse á axenda da pasada fin de semana cun novo encontro da Aula Galega de Saxofón. Segundo indicaron dende a administración local, nesta ocasión o profesorado encargado de impartir as clases foron Adrián Pais (docente no Conservatorio Histórico de Santiago, Centro Superior de Música de Galicia e neste curso tamén no Superior de A Coruña) e Miguel Ángel Lorente que é profesor no Musikene (Centro Superior de Música do País Vasco). No vindeiro encontro, previsto para o 17 e 18 de decembro, estarán o profesor titular, Xabier Casal, e a pianista Hilomi Sakaguchi. Hilomi (Conservatorio Nacional da Rexión de Burdeos) acompañará ao alumnado da Aula nas audicións ademais de impartir clases de piano. m. c.