Novo plan de emprego para cen mulleres do Barbanza

Boiro. O Concello de Boiro pon en marcha unha nova edición do Programa Integrado de Emprego (PIE), esta vez ca colaboración do Concello da Pobra, destinado a cen mulleres desempregadas da comarca do Barbanza.

Terá unha duración dun ano e inclúe formación en fundamentos básicos de cociña, limpeza, elaboración de pezas cárnicas, operacións básicas de caixa e atención ao cliente, carretilla elevadora e xestión de almacén, plan de marquetin, comercio electrónico, marquetin online, contabilidade e nóminas, office, manipulador de alimentos e inglés, entre outros temas.

Contempla tamén un servizo de medidas de conciliación para facilitar a asistencia ás actividades, apostando polas novas tecnoloxías para reducir a presencialidade.

Para participar neste programa (que está subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade) as persoas interesadas deben inscribirse como demandantes de emprego na Oficina de Emprego e solicitar a asignación do código 930. Quenes desexen obter máis información poden solicitala a través do enderezo electrónico emprego@boiro.gal ou tamén chamando ós números de teléfono 650 042 409 e 659 247 963.

Na presentación participaron o concelleiro de Promoción Económica de Boiro, Carlos Rodríguez Muñiz, e a concelleira de Servizos Sociais e Desenvolvemento Local da Pobra, Amparo Cerecedo, acompañados de técnicos de ambos departamentos. s. s.