O ancho da vía de Cespón ata Vidres pasa de 5 a 8 metros

Boiro. A Deputación Provincial da Coruña inviste 1.283.922 euros no proxecto de ampliación e mellora de seguridade viaria na estrada DP-1102 de Cespón a Vidres, no concello de Boiro. A partida, que foi aprobada no pleno provincial do mes de xullo, permitirá rematar as obras, xa que o contrato inicial foi obxecto de rescisión.

A deputada Sandra González destacou “a importancia de rematar esta importante obra de mellora da seguridade viaria” e salientou “o esforzo que está a realizar a Deputación para mellorar a seguridade viaria en toda a provincia e o enorme esforzo inversor que a sitúan como o maior axente inversor de toda a provincia da Coruña”.

Os traballos a levar a cabo contemplan a ampliación e mellora de trazado en toda a estrada pasando do ancho actual de cinco metros a unha sección de oito metros de anchura, mellorando o trazado mediante o suavizado de curvas. Por outra banda, inclúese tamén a mellora de trescentos metros dunha estrada municipal que pasa a ser o novo tronco da estrada provincial, mentres que os primeiros trescentos metros da vía provincial, substituídos polo novo trazado, repavimentaranse sen aumentar a súa anchura. suso souto