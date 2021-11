O BNG impulsará unha declaración institucional contra os abusos sufridos por un axente en Noia

noia. Despois de que nas últimas horas se coñecese que un xulgado militar condenou a catro axentes da Garda Civil destinados en Noia a dez meses de cárcere e 10.000 euros de indemnización por insultar e humillar a un compañeiro con comentarios homófobos durante catro anos, dende o grupo municipal do BNG anunciaron que impulsarán unha declaración institucional para condenar os abusos sufridos. Tal e como adiantou ElDiario.es, a vítima sufriu constantes vexacións de forma ininterrompida entre o ano 2010 e 2014, momento no cal recibiu a baixa cun diagnóstico de trastorno mental severo.

Os nacionalistas aseguraron que o sucedido no cuartel de Noia “debería facernos reflexionar sobre o moito que temos que mellorar aínda como sociedade” e cualifican “de terrorífico que este tipo de conductas discriminatorias estean normalizadas en determinados círculos da sociedade, pero moito máis que ocorra nun corpo cuxa función é a de velar pola seguridade cidadá”.

Asemade, a formación frentista entende que é “inadmisible” a pasividade por parte dos superiores e “a nula intervención da institución” para evitar que a situación seguise afectando ó axente, así como “o feito de que unha vítima teña que sufrir consecuencias psíquicas graves e ver a súa carreira profesional paralizada ata o momento no que remata o proceso xudicial”.

Ademais, a sentenza sinala que os desprezos por parte dos seus compañeiros estendéronse pola localidade.

Por todo, os nacionalistas de Noia instarán á realización dunha xuntanza urxente da Comisión de Igualdade do municipio co obxecto de firmar unha declaración institucional de condena sobre o acontecido no cuartel da vila. Pretenden que este encontro sirva tamén “para afondar en medidas de prevención contra a homofobia en particular e contra a discriminación en xeral”. m. t.