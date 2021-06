O Camiño e o Xacobeo, a debate en Noia no marco dun curso de verán

NOIA. As análises e perspectivas coas que afronta a recuperación o Camiño de Santiago e o Xacobeo 2021-2022 desde diferentes perspectivas centran o sétimo curso de verán da Universidade da Coruña Unha nova visión das rutas de peregrinaxe. O Camiño de Santiago e o Xacobeo que se celebra en Noia e no que este venres participou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro xunto ó presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, e o edil de Cultura noiés, José Pérez. Nunha mesa redonda moderada polo docente da UDC Carlos Rodríguez, Castro destacou que “cursos coma este permítennos facer unha reflexión común e avanzar en como cambia o fenómeno xacobeo, as múltiples posibilidades de desenvolvemento socioeconómico e turístico que ofrece a Ruta Xacobea e o seu impacto no territorio”. Tamén destacou que o Camiño é e será “elemento vertebrador de Galicia como territorio e como sociedade”. O impacto do Camiño no desenvolvemento do territorio rural e o seu desenvolvemento desde a perspectiva educativa, asociativa, empresarial ou institucional ocupan o resto dos contidos do curso (que acaba este sábado) dirixido a titulados en Turismo, Socioloxía, ADE, Economía e Xeografía e a profesionais do turismo. s. s.