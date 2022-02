O colexio de Outes conta con espazos renovados

outes. O CEIP Plurilingüe de Outes vén de inaugurar os espazos renovados da planta baixa do edificio, co obxectivo de adaptalos ás novas necesidades educativas. A actuación foi financiada polo Concello cunha achega de 48.300 €. A obra centrouse na ampliación das aulas con instalación de paneis móbiles, o que os converte en espazos flexibles e adaptables que permitirán o traballo en grupos e albergar propostas para toda a comunidade educativa. Por outra parte, realizouse unha humanización destas áreas coa instalación de tarima e os traballos de pintura. Destacar que a modificación de espazos abordada correspóndese coa filosofía educativa cara á que está transitando o centro, cun proxecto pedagóxico que coloca ós nenos no punto de mira, atendendo ós seus intereses e necesidades. Este traballo foi recentemente recoñecido polo Ministerio de Educación co premio do Concurso nacional de buenas prácticas en centros docentes. m. t.