O Concello de Ribeira centralizará o almacenamento dos produtos de axuda a Ucraína

O salón de plenos do consistorio de Ribeira acolleu este venres unha reunión entre diferentes colectivos coa fin de coordinar a axuda humanitaria dende Ribeira a Ucraína. Na xuntanza estiveron presentes (ademais do alcalde, Manuel Ruiz, a concelleira de Servizos Sociais, Ana Barreiro, e a xefa de servizo deste departamento, Francisca Vidal), representantes das organizacións Cáritas, ICE Renovación, Cruz Vermella, Asociación de Amas de Casa, GAEM e Protección Civil, xunto á empresa Laguerzza e a Rubén Lijó, que sae este sábado ao país en guerra para trasladar material.

Froito desta reunión acordouse que para proporcionar solución habitacional aos refuxiados que puideran chegar ao municipio, o departamento de Servizos Sociais se encargue de elaborar un rexistro con todas aquelas estancias que veciños ou entidades poñan a disposición para poder coordinar o aloxamento dos refuxiados. De feito, no transcurso da reunión diversas entidades xa ofreceron algúns espazos para darlles acubillo.

Ademais, o GAEM vaise encargar de centralizar o almacenamento nunha instalación municipal (barállanse a nave de Frións e a carpa multiusos) dos produtos que a veciñanza está depositando nos puntos de recollida do municipio postos en marcha estes días coa intención de xestionar o seu transporte. Neste senso, efectivos do GAEM trasladaron xa diverso material a Vilagarcía, onde a empresa Fundicións Rey está usando a súa loxística para levar material a Ucraína. A intención do Concello é contar cos servizos dunha empresa de transporte local para sucesivas remesas dada a maior capacidade dos seus vehículos.

Segundo se referiu na reunión, os veciños que queiran colaborar deben ter presente que o que máis demandan dende o país do leste de Europa nestes momentos son medicamentos, cueiros e determinados alimentos non perecedoiros, pero non prendas de vestir a excepción da roupa térmica.

Por último, cómpre informar tamén de que Servizos Sociais está realizando as xestións para dar cobixo e atender as necesidades básicas e de escolarización de seis persoas ucraínas que acaban de chegar ao concello.

Pola súa banda, o Concello da Pobra do Caramiñal seguirá as recomendacións da Coordinadora de Organizacións para o Desenvolvemento no que respecta á situación de emerxencia humanitaria en Ucraína. Por esta razón, daráselle prioridade ás achegas económicas que canalizará a través dunha ou varias ONG’s, polo que se comezará a organizar unha serie de eventos de carácter solidario coa pretensión de que se inicien na fin de semana do 11 ao 13 de marzo, e que poderán ter continuidade de maneira indefinida mentres se manteña o conflito e as necesidades de axuda. Faise, polo tanto, un chamamento ao tecido asociativo e á colaboración de todas as persoas que teñan o desexo de ofrecer as súas aptitudes de xeito desinteresado.

A maiores, a administración local está valorando a posibilidade de habilitar unha partida orzamentaria con fondos propios mediante unha subvención nominativa a unha organización. Procurarase tamén contribuír á acollida de persoas refuxiadas poñendo a disposición espazos, valorando neste eido o alugueiro dunha vivenda para tal fin.

O Concello estudará tamén outras formas de axuda, como a recollida e traslado de bens doados por particulares. O goberno municipal rexeita a actual situación e condena a invasión por parte do exército ruso do territorio ucraíno, solicitando o cese inmediato de calquera acción de carácter bélico.