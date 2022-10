O GALP apuntala o seu crecemento ambiental

Lousame. O Concello de Lousame acolleu na mañá deste venres a firma da aplicación do Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible, que busca o desenvolvemento dun modelo de crecemento socialmente inclusivo e ambientalmente responsable, á xestión do Xeodestino Ría de Muros-Noia, especialmente a posta en práctica das súas recomendacións ao Plan de Sustentabilidade Turística en Destinos 2022-2024, que a ría de Muros-Noia comezou a implantar.

Estiveron presentes Teresa Villaverde, como presidenta da ARD Ría de Muros Noia, entidade encargada do desenvolvemento do xeodestino, Daniel Formoso e Manuela Oviedo, presidente e xerente do GALP Costa Sostible.

Posteriormente, no Concello de Outes, concretamente en Casa Peto, asináronse outros dous compromisos na mesma dirección. En primeiro lugar asinaron os alcaldes e representantes dos nove concellos do territorio GALP Costa Sostible –Fisterra, Cee, Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia, Porto do Son– a Declaración de Compromisos para a Mitigación do Cambio Climático.

Finalmente chegou a quenda para os responsables das confrarías de pescadores, que asinaron con Daniel Formoso un compromiso, denominado Acordo de Custodia Rías Sostibles, que incorpora un catálogo de boas prácticas para as xentes do mar.

Neste encontro en Casa Peto, Manuela Oviedo expuxo todo o traballo realizado nos últimos anos ata alcanzar o Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible. ecg