O ilustrador ribeirense Bernardo Paz plasma nun envase o Entroido do Folión

Ribeira. Co lema Entroidos tan galegos coma nós, as caixas de leite da empresa Feiraco levan nestas datas unha imaxe moi particular: a de Entroidos singulares da nosa xeografía: o Folión de Manzaneda, os Xenerais do Ulla e o Entroido de Cobres.

As caixas de leite enteiro están dedicadas ao Folión tradicional do Entroido de Manzaneda (Ourense). O son do folión, cos bombos, tambores, chocas e utensilios de labranza metálicos, enche todos os recunchos da localidade ourensá durante este peculiar pasarrúas, coa Mázcara como personaxe principal.

O ilustrador e deseñador gráfico ribeirense Bernardo Paz realizou unha proposta que transmite moito ritmo e musicalidade. “Dese Entroido chamoume a atención que é unha actividade social que reúne a todo o pobo, todo o mundo sae á rúa a agardar pola máscara, todos interactúan”, sinala Bernardo Paz.

As caixas de leite semidesnatado están dedicadas ao Entroido dos Xenerais do Ulla. A súa orixe está nos enfrontamentos armados que tiveron lugar na comarca ao longo do século XIX. A vestimenta dos Xenerais evoca aos uniformes militares decimonónicos. A ilustradora Sarai Lorenzo, de Cangas, retratou desde o seu punto de vista este singular Entroido.

Nas caixas de leite desnatado represéntase o Entroido de Cobres, que se celebra no concello de Vilaboa. A coruñesa Irene San Juan, dedicada á ilustración infantil e xuvenil, realiza as súas obras cun estilo naíf. suso souto