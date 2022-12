O Nadal chega a Outes con concertos e teatro

Outes. O Concello de Outes vén de presentar a programación de Nadal que abrangue unha ampla oferta de actividades culturais. Para este sábado fixaron o concerto de panxoliñas da coral Francisco Añón, que terá lugar na capela da Serra ás 20.00 horas. A esta mesma hora, na casa da cultura, tamén porán en escena Farándula Velutina no marco do Outono Teatral.

O sábado 17 programaron un concerto da Escolanía da Catedral de Santiago de Compostela; ao día seguinte haberá unha nova función teatral; o venres 23 os outenses poderán desfrutar dun espectáculo de baile e música tradicional; o martes 27 contacontos infantil de Nadal con Marisa Irimia e o mércores 28 circuíto experimental de ciencia divertida para maiores de 4 anos (anotacións na casa da cultura ou no tf 981 850 950).

A última acción do 2022 será o día 29 e trátase dun concerto da Escola de Música de Outes. Xa o 2 de xaneiro, nova actuación de teatro dirixida ao público infantil, As bombas e o xeneral (entradas dispoñibles na casa da cultura). A programación concluirá o día 5 coa tradicional cabalgata de Reis, que sairá do pavillón da Serra ás 18.00 horas. ecg