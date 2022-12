O núcleo de O Pereiro de Arriba, no Obre, xa loce un renovado pavimento

NOIA. O alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón, e o concelleiro de Obras, Martín Fernández, comprobaron fai uns días as melloras de aglomerado, pavimentación e marcación viaria que veñen de rematar no Pereiro de Arriba, na parroquia de Santa Mariña do Obre, e na contorna do cemiterio de Santa Cristina. Estas actuacións están dentro no plan de mellora na rede viaria, xunto a varias actuacións similares, que conta cunha inversión de 300.000 euros. Por outra banda, Freire e Fernández, xunto á concelleira de Deportes, Laura Salgado, comprobaron o avance das obras da nova pista multideportiva do colexio Felipe de Castro. A instalación, que poderá ser empregada tanto polo alumnado do centro, dentro do horario lectivo, como polo resto da veciñanza, supón un investimento de 100.000 euros cofinanciado pola Xunta e o Concello. m. c.