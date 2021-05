O Parlamento instará á Xunta a colaborar con Ribeira na investigación e recuperación do peirao fenicio de Aguiño

A Comisión de Cultura do Parlamento de Galicia aprobou este venres unha proposición non de lei presentada polo Grupo Socialista para pedirlle á Xunta que colabore co Concello de Ribeira para realizar unha investigación histórica do peirao da Covasa, en Aguiño, e na súa posterior rehabilitación e posta en valor. A portavoz de Cultura do Grupo Socialista, Noa Díaz, presentou esta iniciativa para recuperar un importante patrimonio agora en risco.

Díaz pediu un estudo rigoroso para clarificar as orixes deste ben, “que podería ser un dos peiraos máis antigos de Galicia”, así como un estudo xurídico-técnico da súa situación. Explicou que as teorías apuntan a unha orixe fenicia ou ben unha “máis razoable”, que apunta á construción entre finais do século XVIII e mediados do XIX para unha industria catalá da conserva, que explicarían os restos dunha zona de prensado de salazón e unha muralla “de Ferrer”.

A parlamentaria socialista levou ao Parlamento de Galicia esta demanda, xa subscrita por unanimidade da Corporación municipal, tamén a iniciativa do grupo socialista local, co obxectivo de “recuperar o que para eles é un símbolo cultural que ampliaría o coñecemento sobre as actividades e prácticas portuarias de hai séculos”.

Sinalou que o estudo encargado polo Concello para a súa rehabilitación resulta “incompleto”, xa que omite parte do espigón lateral, e ademais rexistrou diversas alegacións que de momento teñen paralizada a obra. Reclamou por iso que tódalas administracións implicadas colaboren para “evitar un maior deterioro do peirao”, actualmente nun grave estado debido aos golpes do mar e a entrada da marea.

Noa Díaz concluíu que “unha vez que se investigue, e sempre en función do seu valor histórico e etnolóxico, hai que poñela en valor para que pase a ser unha xoia máis do noso patrimonio cultural e histórico”. Explicou que o complexo “debe de estar a disposición da cidadanía, e sen dúbida será un elemento máis que axude á promoción turística sustentable da comarca do Barbanza”.

Pola súa banda, a deputada do PP Ana Belén García Vidal lembrou que se trata “dun ben propiedade do Estado, polo que o Goberno central non só está totalmente facultado para conservalo, senón que ten o deber de facelo”.

García Vidal explicou que “o estado actual do porto da Covasa fai que poidamos falar dunha ruína consolidada, con interese para a súa conservación e mantemento no estado actual”. Neste sentido, apuntou que “o principal axente de destrución é a acción erosiva do mar que desarticulou boa parte dos sillares do peirao”.

“O Concello de Ribeira ten en marcha un proxecto para a rehabilitación e posta en valor deste ben”, sinalou a deputada popular, quen concretou que este proxecto contempla intervencións en diversas zonas do peirao, na pavimentación dos camiños e a colocación de paneis informativos.

Ademais, pola situación do porto da Covasa, o Concello está a tramitar unha concesión coa Demarcación de Costas do Estado para que proceda á súa cesión a mans municipais, ao tempo que a Xunta xa informou o proxecto ao atoparse dentro do catálogo de protección do Plan Xeral de Ordenación Municipal como construción e instalación moderno-contemporánea.

Para rematar, Ana Belén García asegurou que “os técnicos da Xunta están a disposición do Concello para prestar apoio en todas aquelas cuestións que puidera necesitar á hora de realizar os trámites necesarios para proceder á rehabilitación do porto da Covasa”.