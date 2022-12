O Sergas vai reparar as filtracións do centro médico de Palmeira

Ribeira. Atención Primaria vén de confirmar ao alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, que se van reparar as filtracións de auga detectadas no centro de saúde de Palmeira. Unha intervención que está previsto dea comezo a finais de xaneiro ou como moi tarde a principios de febreiro.

Ademais, o rexedor municipal foi informado de que a partir do día 10 de xaneiro ubicarase unha consulta móbil fronte á casa reitoral da localidade. Con esta medida preténdese tanto axilizar as obras como que os usuarios reciban entrementres atención médica nunhas mellores condicións que as actuais.

malecón. Por outra banda, co obxecto de mellorar a accesibilidade no paseo do Malecón e das Carolinas, procederase á renovación do pavimento do carril bici mediante un tratamento a base de mortero de slurry en cor verde. Desta maneira o espazo reservado ao tránsito de bicicletas estará perfectamente diferenciado das zonas de uso peonil, como establecen as recomendacións existentes en materia de accesibilidade (e como viñan demandando tamén algúns usuarios), xa que contará cun pavimento distinto tanto en cor como en textura superficial.

Ademais, este pavimento será antideslizante e facilmente identificable, contribuíndo a mellorar a seguridade vial na zona. A actuación, que abrangue unha superficie de 3.013 metros cadrados, foi adxudicada á empresa Rinol Rocland Suesco, SL, e comporta unha inversión de 46.738,26 euros. m. c.