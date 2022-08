O Son bailó al ritmo de José Manuel Soto y sus hijos, Marcos y Jaime

porto do son. El cantante sevillano José Manuel Soto tiene este verano una apretada agenda de conciertos por toda España. Y, aunque sus vacaciones están siendo intermitentes, no ha querido faltar este año a su fiel cita con Porto do Son. El artista llegó a la localidad el jueves y, tras comer con el alcalde, Luis Oujo, disfrutó de la zona. Ya en la noche del viernes ofreció un concierto en la Plaza de España, que se llenó hasta la bandera. El público bailó por sevillanas y coreó los grandes éxitos del cantante. Y, tras su actuación, subieron al escenario sus hijos, Marcos y Jaime, que forman el grupo Mi hermano y yo. También ellos pusieron a bailar al público con sus ritmos y, al igual que su padre, disfrutaron de las horas que pasaron en O Son. Soto, que se alojó en la casa rural Entre Os Ríos de A Pobra, actuará este domingo en Cádiz. suso souto