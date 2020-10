O Son convoca axudas para a adquisición de material escolar

PORTO DO SON. O Concello de O Son informou de que xa está aberta a convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar e o transporte para o curso 2020-2021. Para poder acceder ás achegas os requisitos esixidos son: estar empadroado e residindo no municipio sonense; estar matriculado para cursar estudos en centros de ensino oficiais; non superar os niveis de renda os 600 € ó mes e non percibir outra axuda para o mesmo fin. Os interesados contan de prazo ata o 2 de novembro para presentar as solicitudes e, se desexan obter máis información, deberán acudir ao departamento de Benestar Social. m. C.