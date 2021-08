O Son estreará no Nadal a renovada fachada cun alumeado “espectacular”

PORTO DO SON. O alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, amósase satisfeito co modo e cos prazos de execución das obras de remodelación integral da fachada marítima da vila. O mandatario asegura que a empresa adxudicataria (a UTE formada polas firmas Canarga e Abeconsa) está cumprindo o cronograma establecido e que os traballos (que comezaron a finais do verán pasado) rematarán antes das festas de Nadal. Neste sentido, Oujo anuncia que a nova imaxe da fachada urbana sonense será inaugurada “cun alumeado de Nadal espectacular”. Este ambicioso proxecto, promovido por Portos de Galicia e no que se invisten máis de catro millóns de euros, afecta a unha superficie de 26.000 metros cadrados. Neste momento xa está rematada a fase correspondente á zona máis próxima ás vivendas e na que están as terrazas de hostalería. S. S.