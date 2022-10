O Son instalará el punto limpio en Caamaño el lunes

porto do son. La concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son informó de que el punto limpio móvil, que se encuentra en Xuño, estará ubicado a partir del lunes y hasta el 11 de noviembre en la parroquia de Caamaño. En líneas generales, el vehículo se divide en ocho compartimentos: dos para lámparas y bombillas; otro para pilas y baterías; uno para aerosoles y latas contaminadas; otro para radiografías, CD y DVD; también hay un habitáculo para tóner de impresoras y cartuchos de tinta; un espacio para electrónica, informática y teléfonos móviles; y otro para neumáticos de pequeño tamaño. Indicar que O Son también cuenta con un punto limpio fijo en el lugar de Cans. m. c.