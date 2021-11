O Son pone en marcha la campaña de recogida de juguetes de cara a Navidad

Porto do Son. Con el objetivo de que ningún pequeño se quede sin regalo esta Navidad, el Concello de Porto do Son pone un marcha un año más la campaña Nadal máxico, Nadal solidario.

Las familias que necesiten esta ayuda tienen de plazo hasta el 10 de diciembre para inscribirse y poder beneficiarse de esta campaña benéfica. Anotaciones y más información llamando al teléfono 698 197 909 o bien enviando un correo electrónico a omix@portodoson.gal.

Posteriormente, del 29 de noviembre al 10 de diciembre, el Concello de Porto do Son hace un llamamiento a la ciudadanía para que done los juguetes que ya no utilizan. Recogerán todo tipo de juegos y artículos (libros, electrónica, complementos...), los cuales servirán de regalo para otros niños.

La entrega de los mismos podrá realizarse en la ludoteca municipal sonense en horario de tarde, desde las 17.00 hasta las 19.00 horas. m. t.