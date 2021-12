O Son respalda las alegaciones por el vertido de San Finx

Porto do Son. El Concello de Porto do Son celebró este lunes un pleno extraordinario en el que se aprobó por unanimidad el apoyo de la Corporación municipal a las alegaciones al proyecto de vertido de la mina de San Finx (Lousame) que fueron presentadas por las cofradías de Porto do Son y Portosín.

Aunque la medida de apoyo partió de una moción presentada por el BNG y PSOE respaldando los pasos dados al respecto por el pósito de Portosín, finalmente -a propuesta del Partido Popular- los grupos municipales acordaron incluir en la medida el apoyo conjunto de la Corporación sonense a las alegaciones presentadas por las cofradías del Concello, la de Porto do Son y Portosín.

Las alegaciones presentadas por la cofadría de Porto do Son se basan en estudios realizados por la Universidad de Oviedo en los que analizaron los elementos traza en las rocas del yacimiento de San Finx, así como en el estudio ejecutado por Macías Vázquez en el que se analizaron muestras de agua en los regatos y contornos de la mina. Ambos estudios concluyen que tanto en la roca como en el entorno de la mina existen concentraciones de metales pesados que exceden los límites admisibles. m. c.