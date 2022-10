Obradoiro de radio para os nenos noieses o día 14

Noia. A Biblioteca municipal de Noia organiza a actividade Radiocontada o venres 14 de outubro, ás 18.00 horas. Dende o departamento de Cultura indicaron que este obradoiro de radio, conducido por Sergio Pascual Espinilla, está destinado a nenos e nenas de 8 a 11 anos. A actividadede terá lugar na biblioteca municipal, trasladada temporalmente ao edificio Casino.

“Os rapaces que asistan van coñecer e participar na radio, e crearán os seus proios aparellos sonoros para ilustrar sonoramente un conto. Ademais, as voces dos rapaces darán vida a esta historia. Porque está moi ben escoitar contos pero, e se entre todos facemos xuntos unha boa radiocontada? Isto é radio, isto é podcast para achegar aos máis pequenos e pequenas á literatura dende a maxia do son”, afirmaron dende Cultura. Anotacións chamando ao 699 301 481 de luns a venres de 08.30 a 14.30 horas. Hai prazas limitadas.

Por outra banda, informar que xa está aberto o prazo para anotarse no taller de teatro que dará comezo o 17 de outubro. As clases serán os luns na casa da cultura de Noia e estarán impartidas pola actriz Iria Acevedo. m. c.