Obradoiros de conciliación con comedor no concello pobrense

A Pobra. O Concello da Pobra do Caramiñal ofrece, a través da concellería de Igualdade, da cal é titular a edil Charo Varela, uns obradoiros de conciliación para os vindeiros días 29, 30 e 31 de marzo, así como para a xornada do día 5 de abril. Levaranse a cabo no CEP Salustiano Rey Eiras, en horario de 09.00 a 14.00 horas, e están dirixidos a crianzas nadas entre os anos 2008 e 2017.

O prezo total é de 15 euros por neno, pero aplicarase un desconto do cincuenta por cento ó segundo irmán e será de balde para o terceiro. Ademais, a citada iniciativa inclúe o servizo Madruga, cuxo custo será de catro euros pola entrada do cativo a partir das 08.00 horas, e de seis euros dende as 07.30 horas.

Tamén haberá a prestación de comedor para dar maiores facilidades ás familias usuarias do servizo.

A data límite para a inscrición é o 25 de marzo e deberá realizarse a través das oficinas de Deportes, situadas na casa da cultura Raquel Fernández Soler, de 09.30 a 14.30 horas, ou ben chamando ós números de teléfono 981 832 590 e 981 831 545. Seguirase o protocolo e as medidas implantadas contra a COVID.

Por outra banda, dende o luns 22 de marzo ata o venres 23 de abril estará aberto o prazo para solicitar matrícula para o curso 2021-2022 na Escola Infantil Municipal de Ribeira. Os impresos para solicitude de matrícula de novo ingreso poderán descargarse da web municipal. s. s.