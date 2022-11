Obras de rehabilitación nos xulgados de Noia

NOIA. O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, visitou este martes as dependencias do xulgado de Noia, acompañado polo alcalde, Santiago Freire Abeijón, e a concelleira de Facenda, Laura Salgado García. O motivo da visita foi a análise das obras que se van a realizar tanto no interior coma no exterior do edificio actual, unha reforma que conta cunha inversión de preto de 200.000 euros e coa que se mellorarán as condicións de impermeabilización, illamento e climatización do inmoble. Nas propias dependencias, a comitiva reuniuse coa xuíza para abordar o futuro traslado do arquivo do xulgado a dependencias municipais, que se realizará nas vindeiras semanas para poder levar a cabo as obras. Finalmente, buscáronse novas alternativas para a implantación dun novo xulgado na localidade ao longo dos próximos anos, onde o Concello de Noia comprometeuse “a facilitar e poñer a disposición unha nova parcela ou edificio para tal fin”. m. c.