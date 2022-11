Operativo en O Freixo para retirar el arpón a Manoliño

“Localizado está e estamos facendo o operativo dende as once da mañá, pero esta é unha situación que non se pode predecir”, explicaban en la tarde de este lunes desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) respecto a la situación del delfín Manoliño, también conocido como Confi, que era visto el pasado domingo nadando por el muelle de O Freixo con un arpón clavado en el costado, lo que hacía saltar todas las alarmas.

En cuanto al mecanismo para acercarse al animal, desde la Cemma indicaron que intentan “aproximarse a el de maneira segura para sacarlle o arpón tamén de maneira segura, para el e para nós”. En el operativo participan una docena de personas, un equipo mixto de veterinarios, biólogos y oceanógrafos.

Desde el agua, los profesionales están intentando que Manoliño “se arrime a unha zona na que non haxa profundidade” para poder tratarlo de una manera segura. Resaltan que “iso é moi difícil porque el está no seu medio e nós non, e ademais hai que facelo de maneira que non se lle faga dano”, por lo que las citadas tareas podrían prolongarse unos días más de lo esperado.

Al respecto, desde la Cemma comentaban que “o primeiro compañeiro que se meteu na auga dixo que isto podía durar cinco minutos ou cinco días. Nós non o sabemos; o único que sabemos é que poñemos todo o noso empeño en sacarlle o arpón, pero a priori é unha manobra moi difícil e necesitamos da colaboración dun animal salvaxe que pesa 300 quilos”.

Aunque los primeros análisis apuntaban a que se trataba de una herida superficial, desde el citado organismo aclaran que “el nada, móvese e de momento todo ben, pero non é tan superficial como podía parecer inicialmente. De feito, teno cravado e se fora moi superficial xa se tería desenganchado. A cuestión é que ten un corpo estraño e simplemente hai que pensar o que nos pasaría a nós se tivésemos un arpón cravado”.

Este delfín mular solitario frecuenta desde hace años la ría noiesa, aproximándose a embarcaciones de pesca y de recreo a modo de juego. Por ello, desde la Cemma recuerdan a la población que, si lo ven, eviten interactuar con Manoliño, e insisten en que mantengan las distancias y que en ningún caso traten de retirarle el objeto punzante.

Cabe recordar que la voz de alarma al 112 la dieron unos turistas que se encontraban el pasado domingo en el puerto de la localidad de O Freixo cuando vieron al carismático delfín nadando y, al acercarse a ellos, se percataron de que tenía una varilla metálica clavada en un costado.