Organizan na vila pobrense tres xornadas sobre a poda de froiteiras

A Pobra. O municipio pobrense acollerá un curso de poda dirixido a toda a veciñanza en xeral e que organiza a concellería do Medio Ambiente, da cal é titular a edil Genoveva Hermo.

O programa desenvolverase nos vindeiros meses de febreiro e maio, e constará dunha parte teórica e outra práctica. Esta acción formativa comezará coa charla titulada Teoría sobre a poda, que impartirá Carme Freire Cruces, labrega e formadora.

Será o venres catro de febreiro, dende as 16.00 ata as 20.00 horas, na aula de estudo situada na planta superior da biblioteca municipal.

A xornada terá continuidade o sábado día cinco, en horario de mañá e de tarde. Primeiramente, procederase nunha parcela coa poda en seco de froiteiras de óso, de 10.00 a 14.00 horas, mentres que dende as catro ata as oito da tarde será a quenda das froiteiras de pebida.

En caso de chuvia, esta xornada aprazarase ata o sábado doce de febreiro. E xa o sábado día 21 de maio efectuarase a poda en verde, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

As actividades organizadas polo Concello pobrense no marco deste curso de poda son de balde e o número de prazas dispoñibles está limitado a un máximo de quince participantes, polo que se require inscrición previa.

O prazo para que as persoas interesadas poidan anotarse estará aberto a partir do vindeiro luns día dezasete deste mes de xaneiro. Poderán facelo a través do enderezo electrónico medioambiente@apobra.gal. s. s.