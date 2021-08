Organizan un ciclo de visitas con guías para setembro na zona barbanzá

Boiro. O Castelo da Lúa en Rianxo, o casco histórico da Pobra do Caramiñal, o emblemático Pazo de Goiáns en Boiro e o dolmen de Axeitos en Ribeira son os recursos que se porán en valor a través das visitas guiadas que vai organizar ao longo do mes de setembro a Mancomunidade Barbanza-Arousa cunha guía oficial de Turismo de Galicia en galego, castelán e inglés.

Os mércores visitarase a xoia do megalitismo (o dolmen) e os xoves convídase a descubrir o señorial pazo boirense (que vén de ser rehabilitado). Asemade, os venres o protagonismo será para o casco histórico pobrense e os sábados para as ruínas do Castelo da Lúa en Rianxo.

Os domingos, dende o día 12, as visitas serán variables comezando ese mesmo domingo no dolmen e continuando o 19 en Goiáns, para rematar o último domingo de mes cun roteiro polas rúas do casco histórico da Pobra (polas que se pode facer tamén un roteiro literario).

RESERVA DE PRAZAS. As visitas (organizadas para poñer en valor o destino turístico) son gratuítas, aínda que con aforo limitado e con reserva previa de prazas a través do correo electrónico descubre@barbanzarousa.gal.

Con esta actuación, igual que con outras como o recén rematado Festival Paisaxes Sonoras, a Mancomunidade Barbanza-Arousa continúa traballando na posta en valor das paisaxes e recursos e afianzando o destino nos mercados potenciais, así como traballando na desestacionalización do sector. s. s.