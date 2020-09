Organizan un obradoiro musical para a rapazada de Lousame este venres

LOUSAME. O Concello de Lousame organiza o obradoiro Xogando coa música, dirixido a nenos e nenas do municipio maiores de 3 anos e que terá lugar este venres, ás 19.00 horas, na casa da cultura. A participación é de balde, se ben é preciso anotarse previamente no edificio onde se levará a cabo o taller ou chamando ao 981 825 780. Segundo explicaron dende o Concello, Xogando coa música é un obradoiro de actividades de dinamización con música, teatro e danza dirixido por Esperanza Mara. Durante uns 45 minutos, a soprano e violonchelista noiesa compartirá coa rapazada de Lousame os sons do día a día, ao tempo que lles descubrirá as distintas familias de instrumentos musicais. Cómpre lembrar que este é o segundo obradoiro que ofrece Esperanza Mara na vila, despois do éxito acadado con Expresarte: música + diversión. m. t.