Organizan unha xornada de xogos tradicionais para os colexios de Boiro

a pobra. O Concello de Boiro organiza este xoves a I

Olimpíada de Xogos Tradicionais Intercentros na que van participar os centros

de ensino do municipio. A xornada terá lugar no parque da Cachada, en horario de 10.15 a 13.00 horas e nela van participar os distintos CEIP de Escarabote, Praia Xardín, Santa Baia, Santa María do Castro, Abanqueiro e Cespón; o IES Espiñeira; o Club de Bolos Boiro, a Asociación de Xogos e Deportes Tradicionais de Triñáns; Brinquedia-Rede Galega do Xogo Tradicional; e o EDLG dos centros educativos. A xornada vai contar cunha programación de xogos guiados na que non faltarán os bolos, a carreira de sacos, o brilé ou o tiro á corda. A iniciativa ten como obxectivo “promover e dar a coñecer entre a mocidade os distintos xogos tradicionais galegos”, indicaron dende a administración local. m. c.