Os investimentos do Parque Natural de Corrubedo superan os do resto destes espazos en Galicia

Os diñeiros destinados ao Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, cunha extensión de 996,25 hectáreas, alcanzan o millón de euros distribuídos en dez anos. É unha cantidade superior aos dos demáis espazos desta condicicón en Galicia cun PRUX aprobado: O Invernadeiro (5.722 ha e 932.870 euros en seis anos; Monte Aloia (746,29 ha e 600.000 euros en seis anos), e Serra de Enciña da Lastra (3.151,67 ha e 708.870 euros en seis anos), segundo informa a Consellería de Medioambiente, que ademáis estima que non cabe comparativa co Parque Nacional das Illas Atlánticas, tendo en conta que se trata do único situado en Galicia —un dos 15 de España— e que ten unhas características moi especiais por ser un arquipélago de catro illas cun total de 8.480 hectáreas. Ademáis ten unha extraordinaria singularidade pola súa ampla superficie mariña e a súa biodiversidade. Cabe recordar que coa súa inclusión nos últimos días na lista internacional de humidais Ramsar, as Illas Atlánticas concentran xa seis das principais figuras de protección medioambiental que existen.

O Proxecto de Decreto do Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) do Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán presenta os programas básicos das actuacións a desenvolver no período de 10 anos de vixencia. Farase a través dunha serie de programas sobre aquelas materias nas que é competente, preparados e financiados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, despois de ser consultada a Xunta Consultiva do Parque Natural. Estes programas básicos de actuación agrúpanse por unidades temáticas relativas ao seu contido básico nos seguintes epígrafes: conservación da biodiversidade, a paisaxe e o patrimonio cultural; investigación, seguimento e avaliación; uso público, e mellora das infraestruturas, instalacións e equipamentos. Abranguen as liñas de traballo formuladas como obxectivos no Programa económico e financeiro.

Neste caso, o orzamento contemplado para o Parque Natural de Corrubedo ascende a 1 millón de euros durante 10 anos, no que se inclúen as partidas de investimentos, equipamento e contratos relativos a estudos. Porén, trátase dun orzamento que se vai ampliando ano a ano, tendo en conta que nesta partida inicial do proxecto non se inclúe o gasto corrente (custo de persoal, subministracións e servizos); tampouco se contemplan outros investimentos que realizan no Parque outros departamentos da consellería (Cambio Climático, Biodiversidade, etc.), nin se inclúen as axudas dirixidas a restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade nas zonas Rede Natura 2000 e os sistemas agrarios de alto valor natural, así como mellorar o estado das paisaxes agrarias galegas dentro dos espazos protexidos ou nas súas áreas de influencia socioeconómica. De feito, por exemplo, as cantidades destinadas ao Parque Natural de Corrubedo nos tres últimos anos practicamente dobran o investimento anual mínimo previst no PRUX. O orzamento exposto no Programa económico e financeiro que se inclúe en todos os PRUX é unha previsión inicial de compromiso económico coas actuacións que se van desenvolver nos anos seguintes, pero que en todos os casos sempre se acaba ampliando.

Por último, no referente ás alegacións formuladas polo Concello de Ribeira, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural está valorándoas, ao igual que o resto que foron presentadas. O pasado luns 19 de abril, representantes da Dirección Xeral reuníronse co alcalde de Ribeira e con responsables das comunidades de montes do Parque.