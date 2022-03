Os maiores de Outes van regresar ás aulas con ‘Camiños de Coñecemento’

Outes. O Concello de Outes participará, un ano máis, no programa de maiores da Universidade de Santiago de Compostela (IV Ciclo). A actividade formativa Camiños de Coñecemento e Experiencia ten como obxectivo fundamental difundir o coñecemento científico e artístico na poboación de máis de 50 anos do municipio. As sesións desenvolveranse os días 21, 22, 23, 24 de marzo e o 1 e 8 de abril en horario de tarde, de 16.30 a 18.00 horas.

Polo que respecta á programación, tres dos seminarios serán teóricos e outros tres prácticos, dentro dos que se inclúe unha visita guiada ao Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela.

Neste proxecto están implicados a USC, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello de Outes. Segundo indicaron dende o goberno municipal, as persoas interesadas poden solicitar máis información ou anotarse no Centro Social ou ben chamando ao 981 850 575. m. c.