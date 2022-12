Os mozos de Lousame van á neve coa Deputación

Lousame. O Concello de Lousame conta con 4 prazas na Campaña de Neve 2023, que terá lugar na estación Valgrande-Pajares (Asturias) do 27 ao 30 de xaneiro de 2023. Unha campaña organizada pola Deputación da Coruña, coa colaboración do Concello de Lousame, e que está aberta a nenos e nenas de entre 11 e 15 anos de idade (cumpridos a 31 de decembro de 2022).

Segundo sinalaron dende a administración municipal, as inscricións deberán formalizarse nas oficinas xerais do Concello de Lousame ata o venres 16 de decembro (incluído). A estancia e manutención terán lugar en aloxamentos situados a pé de pista na estación Valgrande-Pajares. Tamén se benefician da iniciativa o concello de O Son, Muros, Noia e Outes. m. c.