Os selfies nos recunchos de Nadal da vila noiesa poden ter premio

Noia. Con motivo da campaña de Nadal, o Concello noiés convocou o concurso de selfies Recunchos de Nadal en Noia, co obxectivo de propiciar a participación cidadá na posta en valor da decoración tradicional destas datas.

Para inscribirse no certame, as persoas interesadas deberán enviar autorretratos con motivos navideños e enmarcados en diferentes espazos do municipio. As imaxes deberán remitirse á dirección de correo electrónico nadalennoia@orbitainfantil.com ou ben por whatsapp ao teléfono 677 555 748. O prazo para enviar as fotografías permanecerá aberto ao longo do mes de decembro.

En canto ás normas do concurso, segundo recollen as bases do mesmo, para poder participar as persoas interesadas deben ter entre 14 e 30 anos e ser seguidores da páxina de Facebook do Concello de Noia e do Instagram @xuventudedenoia. As autofotos poderán ser individuais ou en grupo e cada participante só poderá presentar un máximo de dúas fotografías nomeadas con mensaxes diferentes. Valorarase a orixinalidade e o contido estético das mesmas.

As imaxes gañadoras serán as que reciban máis “likes” na páxina de Facebook do Concello de Noia. Os premios consistirán en tres vales de 200, 100 e 50 euros para gastar no comercio local.

Segundo indicaron dende o Concello, a publicación do resultado será a través das redes sociais e da páxina web municipal. Máis información chamando ao teléfono 677 555 748 (horario de atención de 9.00 a 14.00 horas). m. t.