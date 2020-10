Oujo apela a la tranquilidad tras incrementarse el número de contagios en Porto do Son

PORTO DO SON. Porto do Son ha entrado en el nivel dos de alerta covid, después de incrementarse en las últimas semanas el número de positivos. Desde el Concello sonense destacan que, a día de hoy, la situación está estabilizada “al estar localizados los focos de contagio, siendo los peores días el jueves y viernes de la pasada semana”. El mandatario local, Luis Oujo, apeló “a la tranquilidad de los vecinos y vecinas, pues estamos en una situación controlada, pero también debemos actuar con precaución y extremar las medidas”, afirmó. m. c.