Outes acolle a residencia artística de trasPediante

OUTES. Dende febreiro e ata xuño, a casa da cultura de Outes acolle á compañía trasPediante, que está realizando a montaxe da súa última creación, que leva por título SOFá, unha aposta pola linguaxe do tacto, a beleza do particular e a capacidade do baile para elevar o cotián ao sublime. Como contraprestación a este período de residencia, a compañía ofrece dous pases e o Concello considerou que o máis axeitado é ofertalo ao alumnado dos últimos niveis da ESO. O mércores desta semana vanse facer dous pases para o Instituto Poeta Añón de Outes e o CEIP Cernadas de Castro de Lousame. Unha especie de laboratorio creativo no que van participar o alumnado e onde a compañía porá en escena e primicia para estes centros, unha preestrea da peza e do seu proceso creativo. Ao final de cada representación farán un coloquio para interactuar cos alumnos, para que poidan preguntar e interesarse pola construción do espectáculo, a súa temática, etc. s. s.