Outes activa as obras de mellora do saneamento

O Concello de Outes adxudicou dúas importantes obras en materia de eficiencia enerxética e saneamento público, que suporán un investimento de máis de 1.100.000 euros.

Trátase, por unha banda, da mellora enerxética do alumeado público do municipio, actuación que ascende a 811.680 €, dos cales o Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético (IDAE) achega o 80 %; o 20 % restante achégao o Concello. A empresa adxudicataria será CYMI S.A.

As obras consistirán na implantación de tecnoloxía LED para todo o alumeado público do termo municipal, coa finalidade de reducir o consumo. O proxecto tamén inclúe a mellora das luminarias no paseo de Pontenafonso e no da praia de Broña.

O alcalde, Manuel González, destacou que con esta actuación prevese conseguir un aforro de máis de 40.000 € anuais na factura eléctrica e tamén unha importante redución na pegada de CO 2 do concello. Sinalou, ademais, que se trata dunha obra para a cal o goberno actual conseguiu unha subvención de fondos europeos financiados a través do IDAE xa en 2019.

Por outra banda, en decembro tamén foi adxudicada a obra de reforma e mellora da EDAR da Serra de Outes. Neste caso as actuacións ascenden a 300.000 €, dos cales Augas de Galicia achega máis de 100.000, financiándose o resto con recursos propios. A adxudicataria será a UTE Construcións Cernadas S.L. e Vázquez e Reino S.L.

Preténdese substituír boa parte da maquinaria e do cadro de mandos da EDAR da Serra, que leva anos sen funcionar correctamente, o cal impide o tratamento adecuado de boa parte das augas fecais que se producen no concello e que derivan a esta planta de depuración.

González resaltou que a actuación enmárcase na aposta do executivo local por mellorar o sistema de saneamento, dados os numerosos problemas que amosa. Tamén lle agradeceu a Augas de Galicia a achega feita, se ben lle pediu maior implicación na mellora e na xestión da rede de saneamento de Outes, “pois iso revertirá nunha maior calidade das augas da ría”, indicou.