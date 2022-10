Outes ampliará o local social de San Ourente

outes. O pleno de Outes aprobou no pleno celebrado o pasado xoves a dotación de fondos que lle permitirán acometer nos vindeiros meses dúas actuacións demandadas. Por unha banda, aprobouse un crédito de 103.761 € para a ampliación e arranxo do local social de San Ourente, situado nunha antiga escola unitaria. O alcalde Manuel González indicou que a prioridade do seu goberno era aproveitar infraestruturas xa existentes antes de crear outras novas, polo cal se impulsou este proxecto que xa fora ademais presentado ás dúas asociacións veciñais desta parroquia. A outra actuación para a cal se aprobou un crédito de 47.810 € foi a de rehabilitación dos pozos de rexistro na rede de saneamento. Con esta obra perséguese eliminar as filtracións de pluviais existentes nos pozos de rexistro da rede de saneamento que deriva na EDAR de Outes. González agarda que as dúas actuacións comecen no primeiro semestre de 2023. ecg