Outes iniciará este venres a Feira Náutica do Freixo

Outes. A Ribeira do Freixo (Outes) acolle dende este venres e ata o domingo a primeira edición da Feira Náutica do Freixo, que busca potenciar e visibilizar a actividade empresarial da zona vinculada ao mar, poñendo en valor a súa esencia e identidade marítima e as súas pegadas económicas e culturais.

O programa inclúe a presencia de empresas náuticas da ría de Muros-Noia a través dunha feira sectorial e rutas divulgativas para coñecer o pasado do Freixo ligado á importancia do seu porto e á eclosión e continuidade da carpintería de ribeira.

Tamén haberá unha mostra de embarcacións tradicionais en terra e a flote con demostracións de navegación e manobras, unha mostra de elaboración de maquetas de embarcacións tradicionais en 3D, un obradoiro de carpintería de ribeira, charlas, unha mostra fotográfica e unha exhibición das accións levadas a cabo por proxectos e actividades ambientais.

A parte lúdica contará co grupo De Vacas como cabeza de cartel e acollerá tamén as actuacións da Ukestra do Medio, A Tajea, Xurxo Souto, Garandoiro e os DJ’s Reich, Daasanach e Umsinzero.

Haberá ademais saídas en kayak, travesías marítimas e carpa gastronómica. s. souto