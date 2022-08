Outes, Noia e Lousame van ter plan mixto de formación

Noia. Os concellos de Noia, Lousame e Outes van compartir un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, na especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Terá unha duración de 12 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores (7 de Noia, 7 de Outes e 6 de Lousame). A data límite prevista para o seu inicio é o dezanove de setembro.

En Noia, os traballos levaranse a cabo na Chaínza, na Praza de San Lázaro, en Campo da Rodas, na Praza Sofreixos, no monte do Bolo, no entorno do local social da Barquiña, xunto ó campo de futbol de Pontenafonso, no paseo marítimo e a rúa Antón Avilés, nos malecóns de Gasset, Cadarso e San Lázaro, na Praza de Bergondo, no entorno do local social de Barro, en Castelo de Nimo, na alameda, nos xardíns Felipe de Castro, na Praza das Angustias e na Praza Campo da Feira.

En Lousame faranse na Silva, en San Finx, nunha cesión da comunidade de Abeixón-Carantoña, en Redullo, no entorno do castro da Comparada e en San Xusto de Toxosoutos. E en Outes, no Camiño de Santiago ao seu paso por Cando, Freixo de Sabardes, Outes, Roo, San Cosme de Outeiro e San Ourente de Entíns. s. s.