Outes poñerá en valor dúas rutas de sendeirismo como aposta turística

Outes. O Concello de Outes investirá un total de 39.000 euros no acondicionamento das rutas O Freixo-Tremuzo–Langaño e a do Tambre, co obxectivo de poñer en valor a súa riqueza natural, paisaxística e patrimonial.

Segundo sinalaron fontes municipais, trátanse de dous itinerarios que se veñen promocionando “para coñecer unha parte importante do territorio do concello e facer que esta experiencia póidase facer de forma autónoma por todos os interesados”.

As actuacións consistirán na colocación de sinais informativos de inicio de ruta e intermedios; balizamento e marcaxe con simboloxía internacional en puntos clave; sinalización de elementos e recursos turísticos (en particular chemineas dos antigos serradoiros, carpintaría de ribeira e outros elementos patrimonias de interese); novos tracks das rutas e códigos QR para información; bancadas nos miradoiros do Tremuzo e Monte Castelo e adecuación dun muíño na zona de Albán.

O 60 % do orzamento deste proxecto achégao Turismo de Galicia, e o Concello tamén agarda asinar un convenio coa Deputación. m. t.