Outes reforza a seguridade con beirarrúas no acceso ao porto

Outes. A Deputación da Coruña licita por 70.918 euros as obras para acondicionar o acceso a Mosteiro e a construción de novas beirarrúas na estrada ao Porto, no concello de Outes. As actuacións están financiadas 100 % con cargo ao Plan Único provincial.

As obras servirán para mellorar a seguridade viaria da estrada a Mosteiro, en Sabardes, que polo paso do tempo e o tráfico rodado precisa renovar a súa superficie. Así pois, demolerase o firme existente para repoñelo e pavimentar con zahorra e formigón.

Á súa vez, mellorarase a seguridade peonil no termo municipal coa demolición das beirarrúas na estrada que vai ao Porto e a posterior construción doutras novas ao longo de 335 metros. m. c.