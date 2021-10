Outes reforzará o servizo de axuda no fogar na modalidade de dependencia

Outes. O Concello de Outes reforzará o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que presta actualmente, na súa modalidade de dependencia. Así, a partir do vindeiro 1 de novembro serán 65 persoas as beneficiarias deste servizo, 9 máis que na actualidade.

Isto é posible logo de que a Subdirección Xeral de Dependencia da Consellería de Política Social aprobase a petición de incremento das horas financiadas feita pola administración municipal, concedéndose 240 horas máis ao mes, até chegar ás 2.555 horas mensuais.

O alcalde, Manuel González, agradeceu a disposición da Consellería e indicou que deste xeito elimínase a lista de agarda que actualmente se rexistraba no SAF .

González indicou que, a maiores desta modalidade, “o Concello de Outes atende a outros 24 usuarios neste caso na modalidade de libre concorrencia, se ben están pendente dar outras 4 altas nas vindeiras semanas”. m. c.