Outes repartiu castiñeiros para protexerse do lume

Outes. Co obxectivo de manter limpas as franxas secundarias de protección contra os incendios forestais e promover a repoboación dos montes con especies autóctonas, o Concello de Outes vén de repartir máis de seiscentos exemplares de castiñeiros entre a veciñanza.

Dende o goberno outense indicaron que as seiscentas árbores dispoñibles esgotáronse na primeira semana, polo que fan unha valoración “moi positiva” desta campaña. De feito, o alcalde, Manuel González, avanzou que a boa acollida desta acción fai que xa pensen en desenvolver unha segunda fase aumentando o número de exemplares.

“O reparto dos castiñeiros permitirá protexer os núcleos de poboación contra posibles incendios forestais mantendo estes terreos limpos e sen especies pirófitas como o eucalipto ou as acacias”, explicou o mandatario local, quen resaltou que este proxecto permite, ademais, “aumentar o terreo con árbores autóctonas en máis de dúas hectáreas, polo que cremos que terá un efecto multiplicador, porque outros veciños e veciñas animaranse a replicar esta acción e as persoas que participan do proxecto, seguramente, planten máis árbores das que lle repartiu o Concello”. m. t.