Outes vibrará al ritmo de los Broken Peach y Díaz y las Adufeiras do Salitre

OUTES. La localidad de Serra de Outes celebra estos días sus fiestas patronales con un amplio programa de actividades y actuaciones, entre las que destacan los Broken Peach y Xabier Díaz y las Adufeiras do Salitre. Los vigueses, conocidos por su gran puesta en escena y por la fusión de distintos estilos musicales, actuarán el viernes 30 a las 22.30 horas en la Horta do Muíño. En el mismo escenario y horario actuará el sábado 31 Díaz y las Adufeiras, que se subirán al escenario para presentar As catedrais silenciadas. Las personas interesadas en acudir a los conciertos deberán anotarse previamente en la casa de la cultura de Outes o bien llamando al teléfono 981 850 950, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. Desde la concejalía de Cultura indicaron que las inscripciones deben realizarse antes de las 14.00 horas del viernes. m. T.